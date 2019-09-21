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21.09.2019 08:37
Рубрика: В мире

"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа

Текст: Александр Саможнев

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

Фото: istock
Новак сообщил о готовности к конструктиву в переговорах по газу

По подсчетам украинских специалистов, при бронировании 60 миллиардов кубических метров газа тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубических метров газа, 90 миллиардов - 2,56 доллара, информирует пресс-служба компании.

Напомним, по итогам переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией стороны не договорились о вариантах транзита. Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.

Со своей стороны, Москва планирует продлить на 12 месяцев истекающий в 2019 году контракт на транзит газа через Украину.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Переговоры с Украиной по газу
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