"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа

Компания "Нафтогаз" озвучила тарифы на транзит российского газа на период 2020-2024 годы.

По подсчетам украинских специалистов, при бронировании 60 миллиардов кубических метров газа тариф составит 3,21 доллара за тысячу кубических метров газа, 90 миллиардов - 2,56 доллара, информирует пресс-служба компании.

Напомним, по итогам переговоров между Россией, Украиной и Еврокомиссией стороны не договорились о вариантах транзита. Еврокомиссия настаивает на бронировании "Газпромом" транзита примерно на 10 лет в объеме в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год, а также на доступности еще 30 миллиардов кубических метров для бронирования другим компаниям или "Газпрому" для краткосрочных контрактов.

Со своей стороны, Москва планирует продлить на 12 месяцев истекающий в 2019 году контракт на транзит газа через Украину.