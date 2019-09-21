Премиум-кроссовер Exeed для России: названа дата старта продаж

Российское предствительство Chery планирует начать продажи премиум-кроссовера Exeed TXL в марте следующего года. В настоящее время модель проходит сертификацию. Первое время новинка появится у дилеров Chery только в десятке городов. В будущем бренд, вероятно, будет представлен на рынке самостоятельно.

Об этом "РГ" стало известно в ходе брифинга, который провела компания перед началом тест-драйва кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 7. Ранее в представительстве Chery сообщали о том, что намерены вывести на наш рынок бренд Exeed. Но ни название модели, ни дата старта продаж не называлась.

Обнародовать другие подробности о премиум-кроссовере в компании не спешат, но СМИ уже выяснили, что автомобиль получит полный привод, турбомотор 1.6, "придушенный" со 197 до 190 л.с. и 7-диапазонный преселективный "робот" с двойным сцеплением. Уже в "базе" у автомобиля будут доступны двухзонный климат-контроль, полный "зимний" пакет, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ и запуск кнопкой, кожаный салон, передние противотуманки, задний парктроник и мультимедиа с экраном в 10,1 дюйма.

Цены на автомобиль пока неизвестны. В Китае он стоит от 135,9 до 175,9 тысяч юаней, что примерно сопоставимо с суммой в 1,23-1,59 млн рублей. Очевидно, в России он будет значительно дороже.