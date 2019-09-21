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21.09.2019 14:21
Рубрика: Власть

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Текст: Александр Саможнев

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.

Москва пойдет на все условия Киева, чтобы выполнить обязательства перед европейскими потребителями газа тем более после решения о снижении объемов прокачки топлива черед газопровод Opal, полагает представитель Украины.

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При "этом будет клянчить, чтобы Украина одобрила транзит. Остается только дождаться, когда "труп" противника проплывет мимо". "Главное, когда глумишься, не умереть от холода", - пригвоздила в ответ оппонента Скабеева.

Напомним, в четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и Еврокомиссии, на которых российская сторона предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года, на один год. Еврокомиссия настаивает на подписании соглашения по транзиту газа на десять лет.

Власть Работа власти Внешняя политика Отношения России и Украины Переговоры с Украиной по газу
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