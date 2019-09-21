Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.

Москва пойдет на все условия Киева, чтобы выполнить обязательства перед европейскими потребителями газа тем более после решения о снижении объемов прокачки топлива черед газопровод Opal, полагает представитель Украины.

При "этом будет клянчить, чтобы Украина одобрила транзит. Остается только дождаться, когда "труп" противника проплывет мимо". "Главное, когда глумишься, не умереть от холода", - пригвоздила в ответ оппонента Скабеева.

Напомним, в четверг в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и Еврокомиссии, на которых российская сторона предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года, на один год. Еврокомиссия настаивает на подписании соглашения по транзиту газа на десять лет.