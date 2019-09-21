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21.09.2019 23:18
Рубрика: В мире

СМИ: Напугать болгар "русскими шпионами" не получилось

Текст: Александр Саможнев
Председатель болгарского общества "Русофилы" Николай Малинов принимал участие в организации выставок, помогал всем желающим в изучении русского языка, приводил в порядок памятники советским воинам-освободителям, а в итоге стал подозреваемым в шпионаже. Уже очевидно, что выгодно это, в первую очередь, американским кураторам и националистическому меньшинству, говорится в материале телеканала "Россия24".

Журналистам удалось взять интервью у Малинова в телестудии в центре Софии. Ограничения на передвижение в городе у него нет. Активист выпущен из-под стражи под залог в размере 28 тысяч евро в рамках уголовного дела о шпионаже.

Фото: Константин Волков
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"Утром в семь часов ко мне и пятнадцати моим соратникам зашли в дома, некоторым даже надели наручники", - рассказывает Малинов. - Вроде бы приглашали в качестве свидетелей, но надели наручники. Сделали также обыск в помещении. Восьмерых из нас задержали, мне предъявили обвинение в шпионаже".

По словам Малинова, якобы он "занимался шпионской деятельностью", сотрудничая с российской неправительственной организацией "Двуглавый орел" и Российским институтом стратегических исследований. Однако, как показывает практика, "шпионил" Николай Малинов своеобразно: проводил выставки, уроки русского языка для школьников, писал доклады для научных конференций

По свидетельствам председателя русского исторического общества "Двуглавый орел", 72-летнего Леонида Решетникова, которому закрыт въезд в Болгарию на десять лет, Малинов помог восстановить памятник представителю династии Романовых, и больше совместных проектов не было.

Фото: Константин Волков / РГ
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Не было также в Болгарии и обвинений в шпионаже за последние сорок лет. Между тем посольство США в Софии выступило с заявлением, в котором одобрило действия болгарских властей "с целью оградить страну от внешнего воздействия". В сообщении говорится, что американцы по существу дела информированы.

Эксперты не исключают, что могла прийти команда из Брюсселя или Вашингтона, чтобы раздуть шпионский скандал и тем самым уменьшить влияние русофилов в стране. Вероятно, основания для этого есть, так как от 75 до 80 процентов болгар поддерживают курс на развитие связей с Россией. Причем, это уже второй недружественный шаг. Первым являлся протест болгарского МИД в отношении российской выставки, посвященной 75-летию освобождения Болгарии от фашистов.

Авторы провокации хотели напугать болгарских граждан российскими шпионами, однако затея провалилась. В Национальном соборе друзей России, проведение которого должно было сорвать задержание Малинова, приняло участие порядка двадцати тысяч человек. Это является своего рода рекордом за последние годы. Большинство пришло с плакатами: "Я русофил - арестуйте меня".

Фото: Reuters
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По мнению Николая Малинова, с русофобией в Болгарии не получается. В этой связи националистически ориентированные силы пошли на скандал, чтобы сорвать российско-болгарские отношения. Однако Россия поступила мудро и не прекратила проекты на болгарском направлении.

Между тем ничего криминального в доме Малинова и в ходе допросов следователи не нашли. Теперь громкое обвинение в шпионаже пытаются замять. В этой связи стали выражаться более общими словами, что якобы активист добивался "изменения геополитического курса страны".

В мире Европа Болгария
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