В Тегеране открылась выставка "трофейных" беспилотников США

В Тегеране в субботу открылась выставка "трофейных" беспилотных летательных аппаратов США. На церемонии открытия присутствовал командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами и многие высокопоставленные представители Корпуса.

Среди представленных экспонатов - американские БПЛА Desert Hawk I/III, RQ-11A Raven, RQ-7 A Shadow 200, RQ-4 Sentinel, Scan Eagle, Aerosonde, MQ-18 Predator A, британский Phoenix и израильский Hermes 200.

Эксперты полагают, что большинство "трофейных" беспилотников были захвачены военными Ирана с помощью средств радиоэлектронной борьбы и принудительно посажены на территории страны.

"Гвоздем" программы стал показ сбитого над Персидским заливом 20 июня в южной части Ирана американского беспилотника модификации RQ-4 Global Hawk. Тогда военные Исламской Республики заявили, что БПЛА нарушил воздушное пространство страны и был уничтожен зенитным ракетным комплексом 3rd Khordad иранского производства. Инцидент чуть не стал поводом для начала ирано-американского конфликта. Однако президент США Дональд Трамп, назвав уничтожение БПЛА "очень большой ошибкой Ирана", позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер инцидента.