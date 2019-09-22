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21.09.2019 15:05
Рубрика: Российский автопром

Новые спецверсии автомобилей Lada: первые "живые" фото и цены

Текст, фото: Валерий Карташов

Не так давно АвтоВАЗ объявил о выпуске лимитированных спецверский Lada Granta, Xray и Largus с приставкой #CLUB.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Линейка автомобилей отличается стилистическими решениями, как по экстерьеру, так и по интерьеру, а также дополнительным набором оборудования. "Российская газета" публикует первые "живые" фотографии всей линейки Lada серии #CLUB.

Внешне Xray #CLUB можно идентифицировать по шильдикам на пятой двери и рамках задних стекол, оригинальным двухцветным литым дискам, чёрным лакированным корпусам боковых зеркал, глубокой тонировке стекол. В салоне кресла обшиты новой тканью с вышитым оранжевым хэштегом.

Помимо этого, в "клубный" Lada Xray установлены люксовые опции - задний парктроник, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, задние колонки, климат-контроль. Автомобиль оснащается тремя вариантами силового агрегата - 1,6 МТ, 1,8 МТ и 1,8 АМТ.

Granta #CLUB также отличается шильдиками, дисками, зеркалами, обивкой сидений, установленными датчиками парковки, обогревом лобового стекла, задними колонками, кондиционером, подогревом сидений. Модель предлагается с двумя вариантами силовыми агрегатами - 1,6 МТ 87 л.с, 1,6 МТ 98 л.с. и 1,6 МТ/АМТ 106 л.с.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Largus #CLUB выделяется парктроником, задними колонками и усиленной тонировкой задних стекол. Универсал доступен с 106-сильным мотором 1,6 литра и пятиступечатой механической коробкой передач.

По предварительным данным "РГ", продажи новых спецверсий должны стартовать в период с 7 по 13 октября текущего года. Отгрузка товарных экземпляров в дилерскую сеть марки уже идет полным ходом. "Клубные" модификации Granta, Xray и Largus созданы на базе комплектаций Comfort и имеют точно такие же ценники. Диапазон цен средних исполнений Xray- 712 900-762 900 рублей, Granta - 526 500 рублей-566 500 рублей, Largus - 692 900-715 900 рублей.

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