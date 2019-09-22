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22.09.2019 00:00
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча РПЛ ЦСКА - "Краснодар"

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: Маргарита Полякова Фото: Маргарита Полякова
Фото: Маргарита Полякова

Два российских клуба, достаточно неожиданно с оглушительным грохотом провалившиеся на этой неделе в Лиге Европы, встретятся сегодня в РПЛ. ЦСКА примет на своём стадионе "Краснодар".

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В отличие от второго по значимости еврокубка, дома обе команды выступают очень неплохо: до этого тура кубанцы держали первое место, имея равное количество очков с "Зенитом" и "Ростовом", а "армейцы" отставали от группы лидеров всего на одно очко. Так что с точки зрения турнирных задач значение этого матча вполне очевидно.

Да и без взгляда на таблицу понятно, что мотивация и у тех, и у других должна быть зверская - после такого эпичного фиаско на европейской арене нужно быстро прийти в себя и хотя бы немного реабилитироваться перед болельщиками.

Начало игры - в 19:00 мск.

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