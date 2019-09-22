Онлайн-трансляция матча РПЛ ЦСКА - "Краснодар"

Два российских клуба, достаточно неожиданно с оглушительным грохотом провалившиеся на этой неделе в Лиге Европы, встретятся сегодня в РПЛ. ЦСКА примет на своём стадионе "Краснодар".

В отличие от второго по значимости еврокубка, дома обе команды выступают очень неплохо: до этого тура кубанцы держали первое место, имея равное количество очков с "Зенитом" и "Ростовом", а "армейцы" отставали от группы лидеров всего на одно очко. Так что с точки зрения турнирных задач значение этого матча вполне очевидно.

Да и без взгляда на таблицу понятно, что мотивация и у тех, и у других должна быть зверская - после такого эпичного фиаско на европейской арене нужно быстро прийти в себя и хотя бы немного реабилитироваться перед болельщиками.

Начало игры - в 19:00 мск.