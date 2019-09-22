Командир севшего в поле аэробуса А321 Дамир Юсупов вернулся к полетам

Герой России пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, командир аэробуса А321, в аварийной ситуации ювелирно посадивший борт на кукурузное поле под Жуковским, вышел на работу после серии проверок.

Напомним, инцидент с экстренной посадкой самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, произошел 15 августа. Пори взлете в двигатели лайнера попали птицы и только благодаря действиям экипажа в ходе аварийной посадки обошлось без жертв.

На время проведения проверки воздушного инцидента экипаж был отстранен от работы. Командир судна Дамир Юсупов находился в отпуске, второй пилот - Георгий Мурзин - на лечении. Сообщалось, что во время аварийной посадки Мурзин получил ушиб грудной клетки, но принимал активное участие в эвакуации пассажиров, а к врачам обратился уже после ЧП. В первые дни он находился в больнице, сейчас проходит амбулаторное лечение.

Остальные члены экипажа прошли оздоровительное лечение и приступили к полетам после необходимых медицинских обследований и формальностей.

Напомним, еще до решения комиссии о причинах инцидента все члены экипажа аэробуса А321 были удостоены высоких званий: командир судна и второй пилот стали Героями России, остальная команда удостоена орденов Мужества.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил и пилотам и бортпроводникам ключи от однокомнатных квартир в новом доме одного из районов Екатеринбурга.