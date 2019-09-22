Новости

Шойгу заявил о ежедневных атаках Запада на системы военной связи 14:47
В Албании подсчитывают ущерб от самого сильного за 30 лет землетрясения 14:40
Интернет-банк ВТБ оказался недоступен для пользователей 14:37
Пушков объяснил, почему Порошенко не попадет в тюрьму 14:30
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США 14:29
Фото: Анджелина Джоли стала "вечной" блондинкой 14:15
Блогеры отлили для УАЗа броню из бетона 13:50
Старейший туроператор Европы оказался на грани банкротства 13:49
В Удмуртии при пожаре погибла семья из трех человек 13:47
Решит ли закон о гражданстве детей проблему неграждан в Эстонии 13:46
Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной 13:41
Командир севшего в поле аэробуса А321 Дамир Юсупов вернулся к полетам 13:35
Молодые урбанисты предложат лучший способ преобразования промзон 13:15
Стало известно о состоянии перенесшего семь операций Никиты Михалкова 13:10
Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из "Кинжалов" 13:05
В Иране показали баллистическую ракету с "Хорремшехр" с новой боеголовкой 12:55
Названы отличия российских туристов от путешественников из других стран 12:55
Ученые нашли необычный способ борьбы с раком 12:53
Что защитит ваш автомобиль? Испытываем антигравийную пленку 12:47
Автомобиль врезался в мечеть во французском городе Кольмар 12:42
Свыше 30 тысяч человек посетили первый московский экофестиваль 12:31
Со вторника москвичей ждет ясная погода 12:03
Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату 12:02
Десять человек погибли в результате наезда грузовика на толпу в Китае 11:47
Представительница рода Васнецовых презентовала книгу о своих предках 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
22.09.2019 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Командир севшего в поле аэробуса А321 Дамир Юсупов вернулся к полетам

Текст: Светлана Добрынина (Екатеринбург)

Герой России пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов вернулся к выполнению полетов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, командир аэробуса А321, в аварийной ситуации ювелирно посадивший борт на кукурузное поле под Жуковским, вышел на работу после серии проверок.

Напомним, инцидент с экстренной посадкой самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь, произошел 15 августа. Пори взлете в двигатели лайнера попали птицы и только благодаря действиям экипажа в ходе аварийной посадки обошлось без жертв.

Фото: Антон Буценко / ТАСС
Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры

На время проведения проверки воздушного инцидента экипаж был отстранен от работы. Командир судна Дамир Юсупов находился в отпуске, второй пилот - Георгий Мурзин - на лечении. Сообщалось, что во время аварийной посадки Мурзин получил ушиб грудной клетки, но принимал активное участие в эвакуации пассажиров, а к врачам обратился уже после ЧП. В первые дни он находился в больнице, сейчас проходит амбулаторное лечение.

Остальные члены экипажа прошли оздоровительное лечение и приступили к полетам после необходимых медицинских обследований и формальностей.

Напомним, еще до решения комиссии о причинах инцидента все члены экипажа аэробуса А321 были удостоены высоких званий: командир судна и второй пилот стали Героями России, остальная команда удостоена орденов Мужества.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил и пилотам и бортпроводникам ключи от однокомнатных квартир в новом доме одного из районов Екатеринбурга.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток
National Interest: Подлодки "Борей" способны сделать Америку необитаемой