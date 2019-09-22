Заворотнюк перевели из реанимации в общую палату

Пришедшую в сознание российскую актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации, где она находилась последние дни в - по некоторым данным - медикаментозной коме, в общую палату.

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Александр Саникидзе объяснил, с чем это может быть связано.

Как передает слова эксперта kp.ru, между т.н. искусственной, медикаментозной комой, в которую ввели актрису врачи, и комой, вызванной опухолью мозга, есть огромная разница. Поскольку в первом случае пациента вводят в бессознательное состояние намеренyо - для более эффективного лечения. Но если человек "впал в кому сам", от глиобластомы, как сообщал продюсер Андрей Разин, "то маловероятно, что там что-то поможет уже", - пояснил нейрохирург. Акцентировав: "Эти две комы - две разные вещи абсолютно".

А в том, что артисту перевели в общую палату, нет ничего странного. "Такое может быть. Это зависит от лечения, от размера опухоли", - сказал Саникидзе.

Ранее друг Заворотнюк, журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.