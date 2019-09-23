Citroen и Peugeot превратили свои минивэны для России во внедорожники

Группа PSA сообщила, что в октябре 2019 года на заводе компании в Калужской области стартует серийное производство полноприводных версий Peugeot Traveller, Expert и Citroen SpaceTourer и Jumpy. Но колёсная формула 4х4 не единственное, что позволит чувствовать себя вольготнее на бездорожье.

Дорожный просвет моделей увеличен до 200 мм, что на 20 мм больше, чем у обычных версий минивэнов, а картер двигателя и трансмиссии получили металлическую защиту.

Полный привод будет доступен для пассажирских и грузовых версий моделей длиной 4 959 мм (L2) и 5 309 мм (L3). Силовой агрегат представлен парой 150-сильного 2-литрового дизеля и 6-ступенчатой МКП.

Цена и дата начала продаж новинок будут объявлены позднее.

Напомним, ранее "РГ" сообщала, что на калужском предприятии "ПСМА Рус" начнётся сборка близнецов Peugeot и Citroen под маркой Opel, которая теперь входит в состав Группы PSA.