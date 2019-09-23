Две модели Mitsubishi могут вернуться в Россию

Mitsubishi может рассмотреть возможность возобновления импорта двух моделей бренда: гибридного кроссовера Outlander PHEV и компактного электрокара i-MiEV. Об этом сообщил "Автостату" директор по маркетингу и связям с общественностью "ММС Рус" Илья Никоноров.

"На данный момент мы внимательно следим за развитием эко-транспорта в России и если увидим позитивные тенденции, то сможем вернуться к вопросу о возобновления импорта данных авто", - рассказал Никоноров в беседе с аналитическим агентством.

Напомним, продажи Mitsubishi i-MiEV с запасом хода до 150 км стартовали осенью 2011 года. И в первый же месяц продаж были реализованы все 14 экземпляров, которые предназначались для нашего рынка. На тот момент "японец" был первым и единственным официально продаваемым электрокаром в РФ. Продажи были прекращены в 2016 году. По состоянию на середину 2019-го в нашей стране насчитывается 308 i-MiEV.

Также в 2016 году из России ушёл гибридный Mitsubishi Outlander PHEV, который тоже оказался пионером: это первый SUV с подобной силовой установкой, прошедший сертификацию для рынка РФ.