El Lada оказалась в списке самых популярных электрокаров

Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало рейтинг самых популярных электромобилей в России по состоянию на середину 2019 года. Всего в нашей стране насчитывается чуть более 4.6 тысячи таких машин, и возраст у 74% из них превышает 6 лет.

Самый популярный электрокар в России - Nissan Leaf, который находится во владении у 3.7 тысячи наших соотечественников. Второе место у Mitsubishi i-MiEV - на его долю приходится всего 308 экземпляров. Третье и четвёртое места - у моделей Tesla: в нашей стране ездит 221 седан Model S и 125 кроссоверов Model X.

В пятёрку вошёл и вазовский электрокар El Lada на базе первой Lada Kalina - 96 экземпляров. Из перечисленной пятёрки лидеров в продаже сейчас можно найти только Tesla.

Jaguar I-Pace расположился на шестой строчке с результатом 82 проданных экземпляра, далее идут Renault Twizy - 37 шт., BMW i3 - 27 шт., Tesla Model 3 - 4 шт.

В "Автостате" отметили, что уже в 76 субъектах Российской Федерации есть хотя бы по одному электрокару. Лидерами в этом плане являются Приморский край (839 шт.) и Иркутская область (487 шт.), а в Москве насчитывается только 459 электромобилей.

Ранее "РГ" сообщала, что Минпромторг анонсировал выпуск нового российского электромобиля, который должен появиться в 2020 году. В ближайшей перспективе на рынок выйдет электрокар Zetta.