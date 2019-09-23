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23.09.2019 11:00
Рубрика: Легковые авто

Новый Hyundai Creta готов к старту продаж

Текст: Евгений Костин
Фото: www.weibo.com Фото: www.weibo.com
Фото: www.weibo.com

В Китае дилеры готовятся к продажам нового Hyundai ix25, который в ряде стран, в том числе и в России, продаётся под именем Creta. Автомобиль удалось сфотографировать в новом цвете, который был взят из палитры флагманского Palisade. Также удалось запечатлеть салон с двухцветной отделкой.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Автор поста с фото в Weibo сообщает, что продажи нового Hyundai ix25 должны стартовать уже в октябре. Заказы пока ещё не принимают, и цена, соответственно, тоже пока не рассекречена.

Напомним, что новое поколение кроссовера получило увеличенную на 20 мм колёсную базу - до 2 610 мм. В длину и ширину модель прибавила по 10 мм - до 4 300 и 1 790 мм соответственно.

Hyundai расширила опциональное оснащение ix25 за счёт позиций, которые доступны на автомобилях более высокого класса, например, кроссовер можно будет купить с системой кругового обзора, панорамным люком, электрическим стояночным тормозом. Также стоит отметить смелое решение центральной консоли, всю площадь которой занимает большой планшет.

Фото: www.autohome.com.cn
Новый купе-кроссовер Volkswagen: официальное название и "живые" фото

Ранее "РГ" сообщала, что Hyundai ix25/Creta получит новый мотор: на смену 125-сильному "атмосфернику" объёмом 1.6 литра придёт 1.5-литровый двигатель на 115 сил, тоже без наддува. Напомним, что под вопросом находится судьба турбированного агрегата 1.4 литра, который доступен на модели прошлой генерации: предположительно, он своё место в линейке сохранит.

В Индии новому Hyundai ix25 прочат также 115-сильный дизель объёмом 1.5 литра и 120-сильный литровый бензиновый турбомотор.

В России ждать новой генерации Hyundai Creta не стоит по крайней мере до 2021 года. Возможно, модель пройдёт небольшой рестайлинг в следующем году. В настоящее время кроссовер доступен по цене от 957 000 рублей, а недавно на российский рынок вышла дорогая спецверсия Creta Rock Edition.

Фото: www.weibo.com
Блогеры отлили для УАЗа броню из бетона
Citroen C5 Aircross. Тест-драйв стильного французского кроссовера
#Hyundai