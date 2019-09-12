Hyundai попыталась оживить продажи Creta в России

Hyundai Creta, несмотря на свой возраст, чувствует себя на российском рынке относительно неплохо: с января по август 2019 года было продано на 1 754 экземпляров кроссовера больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Тем не менее, одногодки на других рынках успели пройти не только процедуру рестайлинга, но и даже сменить поколение. Hyundai Creta отечественному покупателю решил не предлагать ничего, кроме выпуска специальной версии.

У Creta Rock Edition даже есть промо-ролик, в котором кроссовер пробивается сквозь всевозможные преграды к вершине горы. Разумеется, в качестве музыкального сопровождения был выбран бессмертный хит группы Queen - ведь в названии есть слово "rock".

"Российская газета" рассказывала подробности об этой спецверсии, внешне отличающуюся лишь небольшими деталями, которые вряд ли будут заметны с первого взгляда, если вы ни разу не рассматривали к покупке Creta.

Hyundai Creta Rock Edition, напомним, будет выпущен тиражом 3 тысячи экземпляров. Продажи кроссоверов продлятся до февраля 2020 года. Автомобиль предлагается с двухлитровым двигателем мощностью 149 л.с., 6-ступенчатым "автоматом". Моноприводная версия обойдётся в 1 405 000 рублей, версия 4х4 стоит на 80 тысяч рублей дороже. Купить самый доступный Hyundai Creta можно начиная от 957 000 рублей.