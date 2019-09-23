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23.09.2019 17:58
Рубрика: Семья и дети

Омбудсмен: Правила перевозки детей не должны влиять на стоимость проезда

Текст: Анна Спицына

Обязательное использование ремней безопасности при перевозке детей в автобусах не должно привести к удорожанию поездок и тем самым повлиять на их доступность в самых разных регионах России, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Фото: iStock
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Комментарий последовал после того, как премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новые требования при перевозке детей автобусами. Этим постановлением, в частности, вводится обязательное использование ремней безопасности при всех перевозках детей в автобусах. Ранее этого требовали лишь для международных поездок.

"Никакие меры не будут лишними в том, что касается безопасности детей, она должна быть максимальной, поэтому поддерживаем это решение. И в то же время важно, чтобы это не привело к удорожанию перевозок, не сказалось на доступности поездок для детей во всех регионах страны", - цитирует слова Анны Кузнецовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам ребенка уделяет пристальное внимание решению вопросов, связанных с безопасностью перевозок несовершеннолетних.