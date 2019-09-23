Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма "Зоны-51"

Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").

"Последнее, что увидят в своей жизни участники штурма, будет тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit", - гласила запись анонимного пользователя, опубликованная на странице DVIDSHub. Чуть позже предупреждение было удалено, а вместо него появились извинения. "Предыдущий твит ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Он был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку", - покаялась пресс-служба Пентагона.

Напомним, "Зона-51" - распространенное название засекреченного объекта, на котором уже 64 года испытываются экспериментальные авиационные технологии.

Но многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные прячут останки инопланетян.

На минувшей неделе почти две тысячи человек выразили готовность прийти к воротам базы и взять ее штурмом. В итоге утром 20 сентября у объекта, расположенного в 130 километрах от Лас-Вегаса, собрались около 75 человек. Некоторые из них были в оранжевых скафандрах, "инопланетных" масках и шляпах из фольги. Все происходящее больше напоминало балаган.