Новости

Почти 60 тысяч домов остались без света в Японии из-за тайфуна "Тапа" 04:22
Кудрин объяснил свою позицию по оборонным расходам 04:06
В Бурятии расчеты С-400 нанесли ракетные удары 04:01
Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма "Зоны-51" 03:21
WSJ: На восстановление работы Saudi Aramco могут потребоваться месяцы 03:18
Трамп анонсировал первые американо-индийские военные учения 02:22
Военные инспекторы РФ проследят за учениями НАТО в Латвии 01:55
В центре Киева украинский депутат лишился часов за 30 тысяч долларов 01:42
США не выдали визы членам делегации Ирана для визита на ГА ООН 01:24
Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен 00:31
Российский турист утонул на Кипре 00:17
Фестиваль сериалов "Пилот" раздал призы 22.09.2019
Пушков объяснил призыв Трампа к ЕС выделять Украине больше денег 22.09.2019
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности 22.09.2019
Трамп заявил, что содержание разговора с Зеленским может быть обнародовано 22.09.2019
ЦСКА обыграл на своем поле "Краснодар" 22.09.2019
В Строгино перевернулась яхта 22.09.2019
В Ленобласти мужчина и ребенок погибли при пожаре 22.09.2019
ВТБ сообщил о восстановлении работы мобильного банка 22.09.2019
В петербургском доме 1905 года нашли "таинственный портал" 22.09.2019
Трамп считает, что Европа должна тратить на Украину больше денег 22.09.2019
В Чечне задержали "контактирующих с джиннами колдунов" 22.09.2019
В Ленобласти загорелась свалка бытовых отходов 22.09.2019
26 тысяч человек добежали до финиша московского марафона 22.09.2019
В Петербурге открылась панорама "Дорога через войну" 22.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 03:21
Рубрика: В мире

Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма "Зоны-51"

Фото: REUTERS/JIM URQUHART Фото: REUTERS/JIM URQUHART
Фото: REUTERS/JIM URQUHART

Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").

Фото: EPA-EFE/BEN WENZ
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51"

"Последнее, что увидят в своей жизни участники штурма, будет тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit", - гласила запись анонимного пользователя, опубликованная на странице DVIDSHub. Чуть позже предупреждение было удалено, а вместо него появились извинения. "Предыдущий твит ни в коей мере не соответствует позиции министерства обороны. Он был неуместен, и мы приносим извинения за эту ошибку", - покаялась пресс-служба Пентагона.

Напомним, "Зона-51" - распространенное название засекреченного объекта, на котором уже 64 года испытываются экспериментальные авиационные технологии.

Но многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные прячут останки инопланетян.

На минувшей неделе почти две тысячи человек выразили готовность прийти к воротам базы и взять ее штурмом. В итоге утром 20 сентября у объекта, расположенного в 130 километрах от Лас-Вегаса, собрались около 75 человек. Некоторые из них были в оранжевых скафандрах, "инопланетных" масках и шляпах из фольги. Все происходящее больше напоминало балаган.

Астрономы показали, как видят Землю инопланетяне
В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ в Лондоне: Россия неподсудна британским судам
Сергей Шойгу рассказал о главной угрозе для России
Пушков прокомментировал "украинский скандал" в США
Пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна
Иран назвал "позерством" решение об отправке войск США на Ближний Восток