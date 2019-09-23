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23.09.2019 13:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с подробностями дня убийства Михаила Круга

Текст: Антон Валагин
Следственный комитет России опубликовал видеозапись следственного эксперимента с участием члена банды "Тверские волки" Александра Агеева, участвовавшего в нападении на дом Михаила Круга в 2002 году.

Ограбление дома шансонье заказал тверской криминальный авторитет по кличке Лом, убитый в 2006 году. Он рассчитывал, что Круг обратится к нему за помощью в розыске похищенного антиквариата, Лом "найдет" ценности, а затем потребует у певца часть его гонораров.

Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в особняк Круга в пригородном поселке Мамулино через дверь, ведущую в сад. Лом сказал им, что  тот вечер никого из домашних дома не будет. Они поднялись на третий этаж, в бильярдную, когда внизу послышались шаги. Бандиты затаились в угловой нише. На третий этаж поднялась теща артиста, заметила воров в масках, но Агеев ударил ее рукояткой пистолета по голове. Следом из двери показалась жена шансонье. Поняв, что происходит, она с криком кинулась вниз по лестнице.

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Бандиты пустились следом и на площадке второго этажа наткнулись на вышедшего из комнаты хозяина. Бежавший первым Веселов дважды выстрелил Кругу в живот, затем застрелил собаку, сторожившую холл. Бандиты убежали, а смертельно раненый певец скончался в больнице.

Дмитрий Веселов был убит через полгода своим товарищем по банде Андреем Осиповым - тот любил песни Круга, а когда узнал, что убил его Веселов, выманил коллегу в лесополосу и прикончил. Затем Агеев и Осипов были приговорены к пожизненному заключению за совершение ряда заказных убийств и отбывают наказание один в Хабаровском крае, другой - в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако следователям через 17 лет после совершения преступления удалось установить психологический контакт с преступниками и добиться от них полной картины произошедшего в особняке Михаила Круга, отметили в СКР.

Свой рассказ доставленные из колоний бандиты подтвердили на следственном эксперименте.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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