В Уфе врачи начали обследование девочки с особенностью внешности

Двухлетнюю жительницу Стерлитамакского района с деформированным черепом и сросшимися пальцами рук привезли в Уфу на обследование. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

В ведомстве уточнили, что обследования проведут специалисты Республиканской детской клинической больницы. Кроме того ее родителей проконсультируют специалисты Республиканского медико-генетического центра. Далее решится вопрос о направлении ребенка в один из профильных федеральных центров.

Также в минздраве РБ подчеркнули, что еще до общественного резонанса девочка с родителями неоднократно получала консультации врачей Башкирии, в том числе и врачей Республиканской клинической детской больницы.

Напомним, что про маленькую девочку с особенной внешностью узнали СМИ от помогавших семье волонтеров, которые сообщили, что матери не дают детсад из-за особенной внешности малышки. Позже выяснилось, что официальное заявление на предоставление места в дошкольном учреждении мать малышки не писала. Ситуацию под контроль взял глава республики Радий Хабиров.