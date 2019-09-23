Новости

Кристина Асмус рассказала о постельной сцене в фильме "Текст" 13:42
Российские волейболистки победили аргентинок на Кубке мира 13:33
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире 13:33
В Греции найдены богатые могилы македонских военачальников 13:31
В Волгограде маршрутка врезалась в автобус с пассажирами 13:26
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России 13:25
На Кубани поезд сбил насмерть четырехлетнего мальчика 13:19
В Красноярск прибыл круизный теплоход "Максим Горький" 13:13
Иран освободил британский танкер Stena Impero 13:11
Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом 13:10
В Башкирии 4 млн рублей выделят на ликвидацию разрушений от ветра 13:10
Работу победителя конкурса соцрекламы разместят на здании телеграфа 13:10
В Волгограде мужчина угрожал ножом прихожанам католического храма 13:10
Алтайская пенсионерка перевела лжепсихологу 487 тысяч рублей 13:06
В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва 13:01
Лукашенко предупредил регионы, что под голословные обещания денег не будет 13:00
В Перми воспитанники частного детского сада спали на полу 13:00
59 процентов россиян отказываются от путешествий ради покупки жилья 12:57
В Уфе врачи начали обследование девочки с особенностью внешности 12:52
Лукашенко: Беларусь должна принять меры безопасности после разрыва ДРСМД 12:33
Археологи определили истинный возраст древнеиндийского города 12:25
Певица Полина Гагарина оказалась под капельницей 12:15
На Алтае ребенок задохнулся рядом с пьяной матерью 12:15
Сестра Жанны Фриске прокомментировала ситуацию с Заворотнюк 12:11
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 12:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Уфе врачи начали обследование девочки с особенностью внешности

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Двухлетнюю жительницу Стерлитамакского района с деформированным черепом и сросшимися пальцами рук привезли в Уфу на обследование. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии.

Фото: iStock
Врачи будут наблюдать будущих мам на дому

В ведомстве уточнили, что обследования проведут специалисты Республиканской детской клинической больницы. Кроме того ее родителей проконсультируют специалисты Республиканского медико-генетического центра. Далее решится вопрос о направлении ребенка в один из профильных федеральных центров.

Также в минздраве РБ подчеркнули, что еще до общественного резонанса девочка с родителями неоднократно получала консультации врачей Башкирии, в том числе и врачей Республиканской клинической детской больницы.

Напомним, что про маленькую девочку с особенной внешностью узнали СМИ от помогавших семье волонтеров, которые сообщили, что матери не дают детсад из-за особенной внешности малышки. Позже выяснилось, что официальное заявление на предоставление места в дошкольном учреждении мать малышки не писала. Ситуацию под контроль взял глава республики Радий Хабиров.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
Кудрин назвал разумными расходы на оборону
Ремонт саудовских нефтяных месторождений может занять несколько месяцев
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ