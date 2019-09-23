Российские Skoda Octavia и Yeti отправили на ремонт из-за утечки масла

Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании, которая коснётся Skoda Octavia и Yeti, реализованных на территории нашей страны в 2014-2015 годах. Причиной послужила возможная утечка масла.

Дефект может обнаружиться на 1 242 автомобилях указанных моделей.

"Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 и 1,6 литра являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть", - прокомментировали ситуацию в Росстандарте.

Уполномоченные представители Skoda оповестят владельцев о необходимости посещения сервиса. Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно сверив VIN-номер со списком потенциально дефектных машин.

Напомним, Skoda Yeti больше не продаётся - кроссовер был убран из модельного ряда марки в 2017 году. Skoda Octavia можно купить в России в кузовах типа лифтбек и универсал, цена - от 1 119 000 рублей.

В ноябре чешский автопроизводитель проведёт премьеру нового поколения модели.