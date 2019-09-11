Стала известна дата премьеры новой Skoda Octavia

Издание Motor1 узнало, когда состоится премьера нового поколения Skoda Octavia. Дебют новинки приурочат к знаковому событию в истории марки - 60-летию модели, которая является бестселлером чешского автопроизводителя.

В октябре Volkswagen должен представить восьмую генерацию Golf, а 11 ноября миру явят Skoda Octavia. Предполагается, что чехи сначала выкатят универсал модели. В Европе этот тип кузова достаточно популярен. И также на премьеру "сарая" указывают шпионские снимки: в большинстве случаев в кадре появлялся именно универсал. Лифтбек был пойман единожды.

Известно, что Skoda Octavia создана на модульной платформе MQB. Ожидается, что модель вырастет в габаритах, чтобы дистанцироваться от хэтчбека Scala. Что касается дизайна, то "РГ" публиковала фото бампера и решётки радиатора новинки. Следующая генерация "чешки" лишится четырёхсекционных фар.

Motor1 также предоставило снимок салона Skoda Octavia, на котором видны цифровая приборная панель, двухспицевое рулевое колесо и большой экран мультимедийной системы. Селектор трансмиссии - прежний.

Набор силовых агрегатов пока неизвестен, но точно можно говорить, что у Octavia третьего поколения сохранится "заряженная" версия, прототип которой разбили в ДТП.

В настоящее время модель представлена в кузовах типа лифтбек и универсал, которые можно укомплектовать двигателями мощностью 110, 150 и 180 л.с. Купить Octavia можно начиная от 1 119 000 рублей.