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11.09.2019 17:25
Рубрика: Легковые авто

Стала известна дата премьеры новой Skoda Octavia

Текст: Евгений Костин
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Издание Motor1 узнало, когда состоится премьера нового поколения Skoda Octavia. Дебют новинки приурочат к знаковому событию в истории марки - 60-летию модели, которая является бестселлером чешского автопроизводителя.

В октябре Volkswagen должен представить восьмую генерацию Golf, а 11 ноября миру явят Skoda Octavia. Предполагается, что чехи сначала выкатят универсал модели. В Европе этот тип кузова достаточно популярен. И также на премьеру "сарая" указывают шпионские снимки: в большинстве случаев в кадре появлялся именно универсал. Лифтбек был пойман единожды.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Известно, что Skoda Octavia создана на модульной платформе MQB. Ожидается, что модель вырастет в габаритах, чтобы дистанцироваться от хэтчбека Scala. Что касается дизайна, то "РГ" публиковала фото бампера и решётки радиатора новинки. Следующая генерация "чешки" лишится четырёхсекционных фар.

Motor1 также предоставило снимок салона Skoda Octavia, на котором видны цифровая приборная панель, двухспицевое рулевое колесо и большой экран мультимедийной системы. Селектор трансмиссии - прежний.

Набор силовых агрегатов пока неизвестен, но точно можно говорить, что у Octavia третьего поколения сохранится "заряженная" версия, прототип которой разбили в ДТП.

В настоящее время модель представлена в кузовах типа лифтбек и универсал, которые можно укомплектовать двигателями мощностью 110, 150 и 180 л.с. Купить Octavia можно начиная от 1 119 000 рублей.

Фото: www.motor1.com
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