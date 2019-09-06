Новая Skoda Octavia: рассекречен основной элемент дизайна

Zit u? Dit is de voorbumper van de nieuwe Skoda Octavia: https://t.co/laIsJMceyY pic.twitter.com/TSgiPp4dnS — AutoWeek (@AutoWeek) 6 сентября 2019 г.

Голландское издание Auto Week опубликовало фотографии переднего бампера нового поколения Skoda Octavia. Похоже, вдохновения искали в хэтчбеке Scala.

Стоит отметить, что Skoda уже использовала такой приём: в 2013 году перед премьерой Skoda Superb бампер модели обнаружился на польском онлайн-аукционе Allegro. Поэтому появление фото части обвеса новой Skoda Octavia, вероятно, является частью маркетинговой кампании.

Как бы то ни было, фото даёт представление о дизайне передней части новинки. Решётка и бампер по форме очень близки к элементам Skoda Scala. Также известно, что Octavia не получит четыре раздельные секции головной оптики: они попарно будут объединены в один блок.

На днях в Сети были опубликованы фото "заряженного" универсала Skoda Octavia RS нового поколения, который попал в страшную аварию.

Предполагается, что модель дебютирует до конца 2019 года. Актуальные лифтбек и универсал представлены в России с двигателями мощностью 110, 150 и 180 л.с. Цена на модель начинается от 1 119 000 рублей.