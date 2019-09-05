Новой Skoda Octavia RS очень не повезло на испытаниях

Skoda Octavia RS нового поколения никак не попадалась фотошпионам. И вот наконец-то случилась удача: объект попал в кадр. Но через несколько минут после этого в прототип "заряженного" универсала въехал Opel Zafira. Обе машины практически уничтожены.

Как рассказывают очевидцы, водитель Opel выехал на встречную полосу, по которой двигалась Skoda Octavia RS. После столкновения лоб в лоб в прицеп универсала влетел Volkswagen Golf. Никто из людей серьёзно не пострадал, чего не скажешь об Opel и Skoda, которые были увезены с места происшествия на эвакуаторе.

Напомним, четвёртая генерация Skoda Octavia должна дебютировать до конца этого года, а "заряженная" версия RS появится только во второй половине 2020-го. Одна из причин, почему "зажигалка" задержится - возможное появление гибридной силовой установки (PHEV), которой требуется отстройка: в конце концов Skoda не так давно встала на путь "озеленения".

Ранее "Российская газета" публиковала фото салона новой Octavia.

В России третье поколение Skoda Octavia доступно в двух типах кузова: лифтбек и универсал. Цена на модель начинается от 1 119 000 рублей. Моторная гамма представлена 110-сильным 1.6 MPI (6МКП, 6АКП), 150-сильным 1.4 TSI (6МКП и 7DSG) и 180-сильным 1.8 TSI (7DSG).