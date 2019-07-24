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Рубрика: Легковые авто

Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото

Текст: Евгений Костин
Фото: auto.cz Фото: auto.cz
Фото: auto.cz

Ресурс Auto.cz опубликовал первые фото четвертого поколения Skoda Octavia в кузова типа лифтбек. До этого "шпионам" попадался лишь универсал.

Несмотря на то, что тестовый прототип тщательно замаскирован, можно однозначно утверждать, что семейство в полном составе Skoda Octavia перейдет на однокорпусные фары. Также можно заметить, что задние фонари будут более продолговатыми и "заползут" на крышку багажника.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Предполагается, что четвертое поколение модели предложит водителю и пассажирам еще больше свободного пространства для комфортных поездок и размещения поклажи.

Первым дебютирует универсал Octavia, лифтбек представят позднее. Ранее "Российская газета" публиковала фото салона новой Skoda Octavia, на котором можно разглядеть цифровую приборную панель, центральную консоль и джойстик управления автоматической коробкой передач.

В России актуальная генерация Skoda Octavia представлена лифтбеком и универсалом. В линейку моторов входят 1.6 MPI мощностью 110 л.с., 1.4 TSI с отдачей 150 л.с. и 180-сильный 1.8 TSI. Цена на лифтбек начинается от 1 112 000 рублей, купить Octavia Combi можно от 1 436 000 рубей.

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#Skoda