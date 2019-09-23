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23.09.2019 19:23
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota объявила о старте приема заказов в России обновленного Land Cruiser 200.

Модель получила новые колесные диски, новый цвет кузова ("черный перламутр") и усовершенствованную противоугонную систему.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
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Комплекс защиты от угона Land Cruiser 200 теперь включает уникальный датчик движения в брелоке ключа, благодаря которому сигналы для активации бесконтактного доступа в автомобиль не могут быть перехвачены, если ключ находится в состоянии покоя.

Помимо новой функции, арсенал решений безопасности внедорожнике включает датчики наклона, датчики внутреннего объема и центральный замок с двойной блокировкой, а также дополнительные таблички с VIN-номером на различных деталях автомобиля.

Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Стоимость автомобиля в комплектации "Элеганс" начинается от 4 725 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Daihatsu.
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Напомним, в августе 2019 года продажи внедорожников семейства Land Cruiser превысили 10 млн автомобилей. Этот результат достигнут за все время существования серии и включает в себя продажи всех поколений Land Cruiser, включая производные модели Lexus.

Кстати, недавно в Сети появилась информация о флагманском Land Cruiser нового поколения, которую в Toyota опровергли.

Предполагалось, что новый Land Cruiser сменит индекс на "300", из гаммы уберут двигатели V8, оставив лишь "шестёрки", а презентацию проведут осенью 2020 года.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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#Toyota