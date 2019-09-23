Трамп не стал связывать размещение войск в Польше с Россией

Размещение военнослужащих США в Польше не связано с так называемой российской угрозой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам подписания совместной декларации с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я совершенно так не считаю", - отметил Трамп на вопрос о том, вызвано ли усиление контингента в Польше с угрозой со стороны России.

Трамп также сообщил о деталях договоренностей с Варшавой. По его словам, которые приводит РИА Новости, страны будут сотрудничать в различных военных областях. А военных в Польшу будут направлять из других стран Европы, а не из США.

О соглашении между Вашингтоном и Варшавой стало известно в начале лета. Сообщалось, что США разместят в этой восточноевропейской стране 4,5 тысячи военных (сейчас там около 1000 человек) и эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9. Польша должна профинансировать подготовку всей необходимой для этого инфраструктуры.