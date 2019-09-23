В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море

Американские военные используют любой повод, чтобы повысить расходы на оборону, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о том, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Речь шла о недавних учениях Sea Breeze 2019.

"Проблема одна - любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет "угрозу" для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться", - уверен сенатор.

Он также отметил, что "это обычные штучки" для военных на Западе, "когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки".

Напомним, с 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019. В определенный момент украинские СМИ сообщили, что российский сторожевик "Сметливый" будто бы помешал проведению маневров, войдя в зону проведения стрельб.

В пресс-службе Черноморского флота уточнили, что "Сметливый" строго исполнял нормы международного права и контролировал действия кораблей НАТО, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации оперативно принять меры.