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Рубрика: Общество

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Всем ли рейтингам стоит доверять
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Рейтинги становятся сегодня едва ли не самым ярким "маяком" при выборе вуза. Где учиться, чтобы потом не прогореть с работой? Диплом какого университета гарантирует хорошую зарплату? Где самые классные стажировки? Ответы многие ищут именно в вузовских "табелях о рангах". О том, чего не хватает современным рейтингам, "РГ" беседует с вице-президентом Международной ассоциации по обеспечению мировых стандартов качества высшего образования (IREG) Вальдемаром Сивински.
В мире нет единых баз данных, которые бы учитывали профессиональную студенческую активность. Фото: Wavebreakmedia/ iStock В мире нет единых баз данных, которые бы учитывали профессиональную студенческую активность. Фото: Wavebreakmedia/ iStock
В мире нет единых баз данных, которые бы учитывали профессиональную студенческую активность. Фото: Wavebreakmedia/ iStock

Рейтингов много: критерии везде примерно одинаковые, а результаты разные. Кому верить?

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В международный рейтинг "Три миссии университета" вошли 74 вуза РФ

Вальдемар Сивински: Ни один рейтинг сегодня, по сути, не дает реальную картинку. "Число научных публикаций", "количество студентов на одного преподавателя", "уровень цитирования"… Все критерии хороши и важны. Но они не показывают нам самого важного - уровня подготовки выпускников. В вузах мы растим не только ученых, но и обычных качественных специалистов - инженеров, врачей, учителей. То, как мы их учим, не покажут академические рейтинги. Должны быть другие перечни вузов - по определенным дисциплинам.

А как же предметные рейтинги, например, самый популярный - QS? Только что по его версии сразу четыре российских вуза вошли в мировой топ-100!

Вальдемар Сивински: Есть один секрет: предметные рейтинги - это своего рода "экстракт" из глобальных рейтингов. Мини-формат практически с такими же критериями. А нужно сделать так, чтобы, например, медвузы оценивали не по количеству студентов и профессоров, а по уровню практики и объему клинической базы. В "портфеле" нашей ассоциации около полусотни различных рейтингов, но хороших предметных рейтингов среди них нет. Сделать их можно.

Есть около полусотни различных рейтингов, но хороших предметных среди них нет

Как? Привлекать профессионалов?

Вальдемар Сивински: В том числе. Мы, допустим, начали сейчас разработку Европейского рейтинга программ инженерного образования. И для нас очень важно мнение работодателей. Кроме этого, важно участие студентов в конкретных инженерных проектах. В чем трудность? Нет баз данных, которые бы учитывали такую студенческую активность. Не представляю себе рейтинг инженерных специальностей и без такого показателя, как патенты на разработки, которые получил вуз. Для инженеров на первом месте - продукт. Не публиковать, а внедрять - вот основной принцип.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
МГУ занял первое место в рейтинге российских университетов

Российские вузы "растут" в мировых рейтингах, но до топовой сотни многим еще далеко. Ваш совет эксперта: как стать выше?

Вальдемар Сивински: Нелегкая задача. Во всех глобальных рейтингах впереди вузы, у которых есть ресурсы, традиции, международные связи. Как правило, это большие университеты: там и медицина, и экономика, и инженерия "в одном флаконе". В России другая традиция: вузы разделены по сферам подготовки. Физика, математика, биомедицина, нанотехнологии - здесь у российских вузов традиционно сильная база. Но пора обратить более серьезное внимание на социологию, историю и другие предметы гуманитарного цикла. Они выходят на первый план. Здесь есть над чем работать.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович
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