Рейтингов много: критерии везде примерно одинаковые, а результаты разные. Кому верить?
Вальдемар Сивински: Ни один рейтинг сегодня, по сути, не дает реальную картинку. "Число научных публикаций", "количество студентов на одного преподавателя", "уровень цитирования"… Все критерии хороши и важны. Но они не показывают нам самого важного - уровня подготовки выпускников. В вузах мы растим не только ученых, но и обычных качественных специалистов - инженеров, врачей, учителей. То, как мы их учим, не покажут академические рейтинги. Должны быть другие перечни вузов - по определенным дисциплинам.
А как же предметные рейтинги, например, самый популярный - QS? Только что по его версии сразу четыре российских вуза вошли в мировой топ-100!
Вальдемар Сивински: Есть один секрет: предметные рейтинги - это своего рода "экстракт" из глобальных рейтингов. Мини-формат практически с такими же критериями. А нужно сделать так, чтобы, например, медвузы оценивали не по количеству студентов и профессоров, а по уровню практики и объему клинической базы. В "портфеле" нашей ассоциации около полусотни различных рейтингов, но хороших предметных рейтингов среди них нет. Сделать их можно.
Как? Привлекать профессионалов?
Вальдемар Сивински: В том числе. Мы, допустим, начали сейчас разработку Европейского рейтинга программ инженерного образования. И для нас очень важно мнение работодателей. Кроме этого, важно участие студентов в конкретных инженерных проектах. В чем трудность? Нет баз данных, которые бы учитывали такую студенческую активность. Не представляю себе рейтинг инженерных специальностей и без такого показателя, как патенты на разработки, которые получил вуз. Для инженеров на первом месте - продукт. Не публиковать, а внедрять - вот основной принцип.
Российские вузы "растут" в мировых рейтингах, но до топовой сотни многим еще далеко. Ваш совет эксперта: как стать выше?
Вальдемар Сивински: Нелегкая задача. Во всех глобальных рейтингах впереди вузы, у которых есть ресурсы, традиции, международные связи. Как правило, это большие университеты: там и медицина, и экономика, и инженерия "в одном флаконе". В России другая традиция: вузы разделены по сферам подготовки. Физика, математика, биомедицина, нанотехнологии - здесь у российских вузов традиционно сильная база. Но пора обратить более серьезное внимание на социологию, историю и другие предметы гуманитарного цикла. Они выходят на первый план. Здесь есть над чем работать.