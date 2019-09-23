Xiaomi выйдет на российский авторынок с Haval

Китайские бренды Haval и Xiaomi договорились о стратегическом партнерстве на российском рынке. Это первый в России альянс компаний из Поднебесной, работающих в разных сферах.

Конкретный план коллаборации пока не приводится. Но первый опыт взаимодействия уже получен. Xiaomi с 19 августа по 15 сентября проводила специальную акцию, суперприз которой глава российского подразделения Xiaomi Юй Мань доставил на кроссовере Haval F7.

В пресс-службе Haval отметили, что в перспективе речь будет идти и о крупных проектах, включая разработку новых продуктов. Это подтвердили и топ-менеджеры брендов.

"Это партнерство позволит нашим брендам эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, развивать контакты и запускать новые высокотехнологичные проекты", - прокомментировал генеральный директор ООО "Хавейл Моторс Рус" Чэн Сяогуан.

"Мы уже договорились о дальнейших планах, поэтому советуем вам ждать интересных новостей", - пообещал глава Xiaomi в России Юй Мань.

Напомним, Xiaomi имеет опыт работы с автопроизводителями в Китае. Так, корпорация разработала и внедрила интегрированный голосовой помощник в одну из новых моделей FAW.

Кроссовер F7 - первый автомобиль, который Haval начал выпускать на собственном заводе в Тульской области. Вскоре к нему присоединятся купе-SUV F7x и внедорожник H9.