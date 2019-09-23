Жаров назвал работу по блокировке Telegram борьбой снаряда и брони

Роскомнадзор создает новую систему противодействия запрещенному контенту и блокировки мессенджера Telegram. Результаты этой работы ведомство представит в течение года, сообщил его руководитель Александр Жаров.

"Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать", - приводит его слова на форуме "Вся Россия" Союза журналистов России РИА Новости.

Как заявил Жаров, новая система учитывает не только IP-протокол. А действующая сейчас может лишь нарушить работу запрещенного ресурса, но не полностью его заблокировать.

"Это будет борьба снаряда и брони", - охарактеризовал ситуацию Жаров. И добавил, что "пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному".

Напомним, решение суда о блокировке Telegram вступило в силу весной 2018 года. Причиной стал отказ руководителей мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.