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Актер Александр Числов до конца скрывал от родных свой страшный диагноз

Новости
    24.09.2019, 12:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

У скончавшегося 29 августа на 55-м году жизни актера Александра Числова, сыгравшего множество небольших, но памятных ролей, действительно был ВИЧ. Что артист скрывал от родных. Об этом сообщает Пятый канал.

"Король эпизода" умер через несколько дней после того, как оказался в больнице с двусторонней запущенной пневмонией. Позже выяснилось, что Числов имел проблемы с алкоголем, испытывал проблемы с психикой и был ВИЧ-инфицирован. При этом "по неизвестным причинам даже не пытаясь бороться с недугом".

По словам матери актера Валентины Александровны, она не знала о страшном диагнозе сына. Числов говорил ей, что серьезно болен, но никогда не вдавался в подробности. Не знала о наличии ВИЧ у артиста и его племянница Светлана.

Шокирующую правду раскрыл родственникам на ТВ врач-терапевт, наблюдавшая артиста, пояснив, что у всех больных при поступлении в больницу берется три анализа - гепатит, сифилис и ВИЧ. "Так вот последний оказался с положительной реакцией", - сообщила специалист.

Александр Числов родился в 1964 году в Грозном. В 1982-м семья переехала в Москву, где Александр окончил театральную студию.

Сниматься начал в восьмидесятые. В портфолио актера - порядка 150 ролей, в том числе в фильмах и сериалах "Кровавая барыня", "Профиль убийцы", "Участок", "Заколдованный участок", "Легенда №17", "Самый лучший фильм", "Телохранительница", "Телохранитель", "Каменская", "Облако-рай".

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