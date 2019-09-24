Автомобили Mercedes-Benz, проданные в России, могут самовоспламениться

Росстандарт сообщил об инициации АО "Мерседес-Бенц РУС" отзывной кампании, касающейся модели Sprinter Classic. Из-за неправильной прокладки жгута проводов есть риск возгорания подкапотного пространства.

Неоптимальная прокладка жгута приводит к трению о кронштейн. При перетирании провода может возникнуть неисправность электрокомпонентов, грозящей переходом двигателя в аварийный режим работы или полной его остановкой. Также сообщается, что может образоваться искра - провод имеет большое сечение, поэтому не исключается риск возникновения пожара.

Под отзыв попадают 4635 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic, реализованных с августа 2017 года по май 2018 год. VIN-коды потенциально дефектных машин опубликованы на сайте Росстандарта.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала о том, что на сервис придётся заехать владельцам Skoda Yeti и Octavia, которые не застрахованы от серьёзной утечки масла.