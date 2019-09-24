АвтоВАЗ рассказал, как проверяет качество коробок передач

На АвтоВАЗе работает так называется бригада шумоконтроля, состоящая из слесарей, от слуха которых зависит, насколько хорошо будет изготовлена коробка передач. В день бригада отправляет на линию сборки порядка пятисот комплектов.

На каждом изделии ставится индивидуальное клеймо слесаря, гарантирующее качество. Бригадир Михаил Гладышев рассказал, что работает в цехе 29 лет.

"В кабине шумоконтроля осуществляем заключительную проверку деталей на шум и сопрягаемость перед установкой в коробку перемены передач.

От исполнителей на этом посту требуются хороший слух (пусть не музыкальный, но тонкий) и зрение, способность работать с использованием средств индивидуальной защиты", - приводит слова Гладышева лада.онлайн со ссылкой на корпоративную газету "Волжский автостроитель".

В настоящее время происходит модернизация производственного процесса: устанавливается электронное оборудование контроля по уровню шума разработки Тольяттинского госуниверситета. Переоборудуются линии, которые поставляют в цех мехобработки детали.

Напомним, ранее "Российская газета" рассказывала, почему АвтоВАЗ не может сделать "тихую" МКП.