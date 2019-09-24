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24.09.2019 22:35
Рубрика: Авто

ГИБДД рассматривает предложения по регулированию движения электросамокатов

Предложенные Минтрансом изменения в правила дорожного движения, в которых пропишут права и обязанности владельцев электросамокатов, моноколес и других аналогичных видов транспорта, изучают в ГИБДД. Об этом сообщил замначальника Госавтоинспекции Владимир Кузин журналистам "Авторадио".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Информация о том, что Минтранс готовит изменения в правила, появилась в августе. Их содержание пока неизвестно, они должны быть опубликованы на сайте regulation.gov.ru в ближайшее время.

По словам Кузина, Минтранс сделал большое количество предложений, но "надо найти рациональное зерно, которое устроило бы всех". Он отметил сложность работы над поправками в ПДД.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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С инициативой урегулировать движение электросамокатов и других пользователей электрических средств передвижения ранее выступила Мосгордума и Общественная палата РФ. Идею также поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, который предложил лишать прав велосипедистов, а также самокатчиков за нарушения правил поведения на дороге.

В последнее время в России набирает популярность подобный вид транспорта, но вместе с популярностью растет и количество аварий. Так, по данным Госавтоинспекции, в 2018 году в России произошло 39 ДТП в которых пострадали 40 человек.