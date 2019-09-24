Мадуро объявил о скорой встрече с другом в России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов отправится с официальным визитом в Россию, где у него запланированы важные встречи.

"Я встречусь с нашим другом - президентом Владимиром Путиным - и его командой", - заявил глава Боливарианской Республики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин в Сочи встретиться с лидерами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.

В июле Мадуро встречался с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым. В ходе разговора дипломат еще раз дал понять, что стратегическое партнерство между двумя странами непоколебимо. Рябков также напомнил, что Москва всегда поддерживала законного президента Мадуро и его команду.

Напомним, в январе этого года в Венесуэле была предпринята попытка госпереворота. Лидер оппозиции Хуана Гуаидо хотел захватить власть в республике. Его поддержали несколько стран Запада, в том числе США. А вот Россия, Китай, Турция и ряд других государств были на стороне Мадуро.