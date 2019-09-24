МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Министерство внутренних дел поддерживает эту идею. Об этом сообщил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

"МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч", - сказал он в эфире "Авторадио".

И добавил, что норма "может быть реализована в новом кодексе". Правительство может внести его в Государственную Думу уже в начале 2020 года.

Разговоры об изменении порога превышения скорости, за который водителя не наказывают при отсутствии ДТП, ведутся давно. Впервые "РГ" написала о такой инициативе в декабре 2014 года.

Кстати, Владимир Кузин не исключил, что в новом КоАП узаконят и другое давно назревшее наказание - штраф и за опасное вождение. В Правилах дорожного движения терммин появился еще в 2016 году, но соответствующие санкции до сих пор не прописаны.