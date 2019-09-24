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24.09.2019 02:10
Рубрика: В мире

Пласидо Доминго ждут два расследования в США

Текст: Максим Макарычев
После восторженных приемов на концертах в европейских странах в последние недели, когда его выступления были встречены длительными овациями, оперную суперзвезду Пласидо Доминго ожидает холодный прием в Соединенных Штатах, где сразу восемь женщин и почти все анонимно обвинили его в сексуальных домогательствах.
Фото: EPA/Tibor Rosta Фото: EPA/Tibor Rosta
Фото: EPA/Tibor Rosta

Как отмечает The Associated Press, уже на этой неделе 78-летний тенор, прибывший в США, столкнется с двумя расследованиями, ведущимися в отношении его "непристойного поведения", а также откроет новый сезон в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Оперные компании в трех других американских городах отменили его выступления из-за упомянутых обвинений. Это Филадельфийский оркестр, Опера Сан-Франциско и Опера Далласа, в спектаклях которых Доминго должен был выступить в главных ролях.

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes
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Между тем ни одно из предстоящих выступлений Доминго в Европе не было отменено. Более того, у него запланирован большой осенний тур, состоящий из опер и концертов в Швейцарии, России, Австрии, Германии, Испании, Италии и Польше. Появление Доминго в среду в "Макбете" знаменует первое в новом сезоне выступление в США девятикратного триумфатора премии "Грэмми" и обладателя звезды на Аллее славы в Голливуде после публикации двух скандальных расследований агентства, в которых многие женщины признались, что Пласидо сексуально преследовал их или занимался "иным непристойным поведением".

Самое серьезное обвинение против Доминго исходит от сопрано Анджелы Тернер Уилсон, ныне преподавателя по голосу в Далласе, которая сказала, что тенор силой схватил ее за грудь в гримерной во время спектакля в Вашингтонской опере в 1999 году. Сам Доминго назвал обвинения, выдвинутые в его адрес, "просто нелепыми во многих отношениях", не предоставив никаких подробностей.

Пласидо Доминго является генеральным директором "Оперы Лос-Анджелеса", администрация которой привлекла независимого адвоката для проведения собственного служебного расследования. В ходе расследования оперы, в которую Доминго пришел в 1980-х годах, он уже был отстранен от должности генерального директора, которую занимал с 2003 года.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Расследование ведет Дебра Вонг Янг, бывший адвокат и судья Верховного суда округа Лос-Анджелес, а ныне партнер юридической фирмы Gibson Dunn & Crutcher. В заявлении, направленном в AP по электронной почте, члены совета оперы настоятельно призвали любого, у кого есть соответствующая информация, связаться с юридической фирмой и предоставить показания под протокол, добавив, что, если потребуется, они "предпримут разумные усилия для сохранения конфиденциальности личности, насколько это возможно". В заявлении говорится, что "Опера Лос-Анджелеса" "строго запрещает возмездие любого рода против того, кто добросовестно участвует в этом расследовании".

Пласидо Доминго также находится в центре расследования Американской гильдии музыкальных артистов, объединяющей многих оперных работников. Она начала собственное расследование, выразив сомнение в том, что оперные компании смогут тщательно расследовать обвинения в отношении Доминго или рискнут публично обнародовать свои выводы. Исполнительный директор этого национального профсоюза Лен Эгерт заявил AP, что данное расследование может быть завершено "через пару месяцев". Он указал на то, что гильдия также изучает более широкую проблему неправомерного поведения в отрасли и понимает о возможном возмездии со стороны мужчин, занимающих руководящие должности в оперном мире. Профсоюз также заявил, что позволит участникам расследования сохранить анонимность, если они попросят об этом.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP
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Вашингтонская опера выступила с заявлениями, в которых говорилось, что у нее имеется "нулевая терпимость" к преследованиям, но она не получила никаких "задокументированных жалоб" на поведение Доминго в течение 15 лет его работы в качестве художественного руководителя и генерального директора компании. Администрация оперы отказалась комментировать, планирует ли она проводить собственное расследование.

Тем временем администрация Метрополитен-опера заявила, что будет ждать результатов расследования оперного театра в Лос-Анджелесе, прежде чем принять решение о каких-либо действиях против Доминго, который должен выступить на нью-йоркской сцене семь раз в этом сезоне. Доминго должен появиться в трех спектаклях "Макбет" вместе с сопрано Анной Нетребко, а затем выступить в четырех спектаклях "Мадам Баттерфляй" в ноябре. Его следующее выступление запланировано в США в "Опере Лос-Анджелеса" в феврале будущего года.

Несколько артистов на условиях анонимности пожаловались, что Метрополитен-опера непоследовательна в своих решениях, ссылаясь на увольнение знаменитого дирижера Джеймса Левина в 2018 году, обвиненного в том, что он совершил сексуальное насилие над несколькими мужчинами, когда они были подростками. Первоначально компания приостановила деятельность Левина в 2017 году после того, как появились обвинения, а затем разорвала с ним связи после проведения собственного расследования.

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