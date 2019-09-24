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24.09.2019 08:28
Рубрика: Видео

По воде аки посуху: проезд грузовика в тропический шторм попал на видео

Текст: Вадим Давыденко

Любое стихийное бедствие, как медаль, имеет две стороны: трагическую - с разрушениями, смертями, огромным ущербом, и героико-приключенческую - с преодолением, крутыми селфи на фоне разгулявшейся стихии и топовыми видеороликами на YouTube.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал

И того и другого с лихвой досталось в эти выходные жителям американского штата Техас, попавшим под горячую руку шторма "Имельда". За выходные там погибли пять человек: одного убило током при обрыве линии электропередач, а еще четверо утонули в результате наводнения. Причем двое из них захлебнулись, не успев выбраться из своих легковушек, накрытых волной паводка.

А вот водителям грузовиков повезло. Величественно и уверенно, как круизные лайнеры, они рассекают потоки бурлящей воды там, где еще вчера была сухая и идеально ровная автострада. Волны ни по чем этим великанам, им важно не пропустить под толщей воды дорожную разметку и не наехать на утонувшие мотоциклы, велосипеды и малолитражки.

Видео: мотоциклист чудом спасся от сдающего назад грузовика
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#видео #авто