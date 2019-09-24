Почему с наступлением холодов в бензобак нужно добавить спирт

В первые заморозки многие автовладельцы сталкиваются с неприятностью: мотор перестает заводиться. Зачастую причина этого - вода, накопившаяся за лето в ложбинках рядом с топливном насосом. Она попадает в фильтр, а затем вместе с топливом проникает через форсунки в камеры сгорания мотора.

Когда уличная температура опускается ниже нуля, вода замерзает. Ледяная пробка закрывает каналы поступления топлива. Справиться с этим можно, если загнать автомобиль в теплое помещение, чтобы кристаллики льда растаяли. Но есть еще один, менее трудозатратный способ. Как советует aif.ru, в бензобак можно добавить водку или спирт.

В отличие от бензина, крепкий алкоголь растворяет воду. Он опускается на дно бензобака и смешивается с водяными "линзами". Для того, чтобы решить "проблему первых заморозков", обычно достаточно стакана спирта или полбутылки водки. Спиртовой раствор не замерзнет до минус пяти градусов (если добавить большую дозу, то температура кристаллизации упадет до минус 10). Для автомобиля никакого вреда не будет: алкоголь пройдет через систему впрыска и сгорит вместе с бензином в двигателе.

Эксперты отмечают, что такой способ актуален не для всех автомобилей. В группе риска - модели со старыми металлическими баками, а также отечественные машины, выпущенные более 20 лет назад. С иномарками обычно такой беды не бывает. Однако если автомобиль поездил по российским дорогам более семи лет, то, скорее всего, в баке наберется большое количество конденсата, который может повлиять на работу двигателя. В этом случае иномарке также понадобится "алкогольная" помощь.

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