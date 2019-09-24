В Уфе управляющую офисом банка заподозрили в присвоении 43 млн рублей

Более 43 миллионов рублей недостачи выявили в одном из уфимских банков. В хищениях заподозрили 39-летнюю управляющую допофиса. Выяснили факт преступления полицейские в ходе расследования другого уголовного дела в отношении 39-летней сотрудницы данного банка, которую подозревают в похищении 6,5 миллиона рублей из кассы, совершенном в июле текущего года.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, хищения совершались с января 2017 года по июль 2019 года. По версии следствия, управляющая допофиса банка вместе со своей подчиненной присваивала деньги клиентов из кассового узла, а чтобы скрыть недостачу женщины просто закрывали клиентские вклады. Так лишились своих средств более 50 человек.

По данному факту Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Присвоение или растрата, совершенное группой лиц в особо крупном размере".

Сейчас решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения.

Кстати, ее предполагаемая сообщница уже находится под арестом по обвинению в аналогичном преступлении.