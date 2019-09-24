Врачи рассказали о состоянии детей, облитых горящим маслом в Турции

Дети из Екатеринбурга, получившие на отдыхе в Турции ожоги от горящего масла, проведут в больнице две недели.

- Состояние детей не тяжелое, никаких операций не требуется. В общей сложности они проведут в больнице две недели, - рассказали "РГ" в пресс-службе горздрава.

Ход проверки инцидента контролирует глава СК Александр Бастрыкин.

Напомним, мальчики 3,5 и 10 лет получили ожоги во время шоу на финальном ужине в отеле на курорте Кестель в Алании. У одного из детей врачи зафиксировали ожоги 27 процентов тела, у второго - 16. Несколько дней они провели в турецкой больнице, и когда состояние стабилизировалось, их перевезли в Екатеринбург. В ожоговое отделение ДГКБ №9 их доставили прямо из аэропорта.