СМИ: Трамп до звонка Зеленскому приказал удержать выплаты Киеву

Президент США Дональд Трамп по меньшей мере за неделю до телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским распорядился удержать выплату 400 миллионов долларов военной помощи Киеву. Такое поручение он дал директору административно-бюджетного управления США Мику Малвейни. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Согласно информации издания, распоряжение Трампа было передано в Госдепартамент и Пентагон в середине июля. Источники газеты в ведомстве Малвейни объяснили решение президента его "сомнениями" и желанием выяснить, стоит ли отправлять деньги Киеву. Чиновникам же было поручено объяснить задержки выплат "межведомственными процессами" и больше не предоставлять никакой другой информации. Так продолжалось два месяца вплоть до 11 сентября, когда средства все же были направлены Киеву.

По словам одного американского сенатора, пока Вашингтон задерживал выплаты Украине, администрация Трампа пыталась понять, является ли Зеленский "про-западным или про-российским" лидером. Другой чиновник заявил, что президент США медлил с отправкой средств, потому что опасался коррупции на Украине, однако все же решился на этот шаг из-за приближающегося конца финансового года 30 сентября. Чиновник также опроверг наличие какой-либо связи между удержанием выплат и попытками заставить Зеленского начать расследование против участника президентской гонки в США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Напомним, что телефонный разговор между Зеленским и Трампом состоялся 25 июля. Ранее американский президент заявил, что не говорил своему украинскому коллеге о том, что Киев получит помощь от Вашингтона только в случае, если начнется расследование против Байденов.