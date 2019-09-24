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24.09.2019 13:22
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили поменять дипломатов США в Москве

Текст: Галина Мисливская

Если американские дипломаты в Москве не понимают, что такое Организация Объединенных Наций (ООН), надо найти других, которые понимают, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Такое мнение он высказал сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Он назвал чрезвычайным происшествием невыдачу паспортов с визами США членам российской делегации, которые должны были сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В их числе, подчеркнул Толстой, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Косачев: Делегация РФ обсудит невыдачу виз США с генсеком ООН

Депутат считает, что в американской дипмиcсии в Москве не понимают статуса ООН, а в самом Вашингтоне относятся к всемирной организации как к "домашнему кинотеатру", в котором можно крутить любое кино по желанию и пускать "зрителей" по желанию. В то время как ООН не принадлежит США, хоть и находится в Нью-Йорке, и любая официальная делегация должна иметь право приезда на мероприятия ООН, подчеркнул Петр Толстой.

"Если сотрудники американского посольства в Москве эту разницу не понимают, может быть, МИД РФ имеет смысл пересмотреть аккредитацию этих сотрудников и предложить американской стороне найти тех, кто понимает, что такое ООН", - сказал он.

"А шире - если такое отношение к ООН, к российской делегации на ГА ООН, то к чему мы апеллируем в нашей внешней политике? К каким принципам ООН, если ни сама это организация, ни ее принципы, не уважаются даже на уровне клерков американского посольства в Москве?" - добавил Толстой.

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