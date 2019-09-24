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24.09.2019 13:31
Рубрика: Власть

Зампосла США вызвали в МИД РФ из-за невыдачи виз российской делегации

Текст: Диана Ковалева
Заместителя посла США вызвали в МИД РФ в связи с невыдачей виз части российской делегации для участия в заседании Генассамблеи ООН. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Косачев: Делегация РФ обсудит невыдачу виз США с генсеком ООН

Ранее сообщалось, что часть представителей российской делегации на ГА ООН, в том числе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили вовремя американскую визу и не смогли принять участие в заседании. Как заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, подобными действиями Вашингтон продемонстрировал возмутительное неуважение к ООН.

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