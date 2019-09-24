Зампосла США вызвали в МИД РФ из-за невыдачи виз российской делегации

"Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что часть представителей российской делегации на ГА ООН, в том числе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, не получили вовремя американскую визу и не смогли принять участие в заседании. Как заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова, подобными действиями Вашингтон продемонстрировал возмутительное неуважение к ООН.