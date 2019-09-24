"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта

Не так давно появились очередные снимки "заряженного" универсала Lada Vesta SW Sport в камуфляжной плёнке. Эксперты сразу поспешили отправить новую модель на конвейер. После чего в пресс-службе Lada сообщили о том, что в настоящее время, несмотря на наличие тестовых прототипов, автомобиль к производству не планируется.

Менеджер по продукту Granta Никита Гладкий рассказал корреспонденту "Российской газеты" о Vesta Sport в кузове "универсал".

"Здесь есть определённые вопрос с точки зрения объёма рынка. Не секрет, что есть ОТТС, что ездят прототипы, здесь нам нечего скрывать, но пока рано говорить о производстве автомобиля", - поделился Гладкий.

Другими словами, компания находится в поиске рентабельной концепции для рынка. Всё зависит от окупаемости проекта, вложенных инвестиций и объёмов выпуска. АвтоВАЗ в ближайшее время не планирует запуск спортивной модификации Lada Vesta SW.

"Летом продажи Vesta Sport начали разгоняться потихоньку. Косвенно Granta Drive Active тоже немного поможет привлечь аудиторию. Когда говоришь Lada, то спортивная машина - это не первая ассоциация", - рассказал Гладкий.

Напомним, продажи Lada Vesta Sport стартовали 31 января текущего года. Пока объективной картины спроса у автопроизводителя нет. Нужно посмотреть на результаты продаж седана по итогам года. К слову, в период с 31 января по 1 марта дилеры марки реализовали 217 экземпляров "заряженной" Vesta (при общем годовом объёме в 1200 штук).

Что касается Granta Drive Active в других типах кузова, то на первых порах выбор будет ограничен только седаном. О судьбе Xray Sport пока говорить рано, идёт изучение рынка.