Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Автомобили Mercedes-Benz, проданные в России, могут самовоспламениться 16:19
УАЗ "Патриот" с "автоматом": серьезные проблемы начались до старта продаж 15:53
Volvo S60 добирался до российских клиентов четыре месяца 14:47
24.09.2019 18:00
Рубрика: Российский автопром

"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

Не так давно появились очередные снимки "заряженного" универсала Lada Vesta SW Sport в камуфляжной плёнке. Эксперты сразу поспешили отправить новую модель на конвейер. После чего в пресс-службе Lada сообщили о том, что в настоящее время, несмотря на наличие тестовых прототипов, автомобиль к производству не планируется.

Менеджер по продукту Granta Никита Гладкий рассказал корреспонденту "Российской газеты" о Vesta Sport в кузове "универсал".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Внедорожники и Lada - главные тренды Рунета

"Здесь есть определённые вопрос с точки зрения объёма рынка. Не секрет, что есть ОТТС, что ездят прототипы, здесь нам нечего скрывать, но пока рано говорить о производстве автомобиля", - поделился Гладкий.

Другими словами, компания находится в поиске рентабельной концепции для рынка. Всё зависит от окупаемости проекта, вложенных инвестиций и объёмов выпуска. АвтоВАЗ в ближайшее время не планирует запуск спортивной модификации Lada Vesta SW.

"Летом продажи Vesta Sport начали разгоняться потихоньку. Косвенно Granta Drive Active тоже немного поможет привлечь аудиторию. Когда говоришь Lada, то спортивная машина - это не первая ассоциация", - рассказал Гладкий.

Напомним, продажи Lada Vesta Sport стартовали 31 января текущего года. Пока объективной картины спроса у автопроизводителя нет. Нужно посмотреть на результаты продаж седана по итогам года. К слову, в период с 31 января по 1 марта дилеры марки реализовали 217 экземпляров "заряженной" Vesta (при общем годовом объёме в 1200 штук).

Что касается Granta Drive Active в других типах кузова, то на первых порах выбор будет ограничен только седаном. О судьбе Xray Sport пока говорить рано, идёт изучение рынка.

Toyota Land Cruiser 200 обновился и не подорожал
Родстер "Крым" 2.0 официально представлен
#Lada