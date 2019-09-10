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10.09.2019 13:00
Рубрика: Российский автопром

"Заряженного" универсала Lada Vesta Sport не будет

Текст: Евгений Костин

На днях в Сети были растиражированы фото двух универсалов Lada Vesta SW с нестандартным обвесом и в камуфляжной плёнке, в которых эксперты признали модель с приставкой Sport. И, разумеется, поспешили отправить такую "Ладу" в серийное производство.

Напомним, ранее "Российская газета" уже сообщала, что АвтоВАЗ и Lada Sport не планируют выпуск "заряженной" версии универсала Vesta SW.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Редакция "РГ" обратилась с запросом в пресс-службу Lada, где получила подтверждение ранее опубликованной информации: в настоящее время, несмотря на наличие тестовых прототипов, "модель (Vesta SW Sport - прим. редакции) к производству не планируется". Как и не планируются Lada Granta Sport и Granta NFR.

Таким образом, единственной моделью с приставкой "Sport" на сегодняшний день остаётся седан Lada Vesta, оснащённый 145-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена на "зажигалку" начинается от 1 021 900 рублей.

Напомним, в ближайшие недели начнутся продажи Granta в исполнении Drive Active, которую отличает пакет пластикового оперения, выполненный в спортивном стиле, спортивные кресла и подвеска с настройками, выполненная специалистами Lada Sport. Цена на новинку уже известна.

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