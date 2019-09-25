Бразильский боец ММА попросил главу UFC о бое с Нурмагомедовым

39-летний бразилец Леонардо Сантос обратился к главе UFC Дане Уайту с предложением организовать его поединок 14 декабря против чемпиона этой организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По словам бразильца, у него есть навыки, которые позволят ему доставить проблем чемпиону. "Дана Уайт, дай мне этот бой", - написал Сантос в Twitter.

В послужном списке бразильца 21 поединок, в которых он 17 раз добивался побед, три раза уступал, и еще один бой завершился вничью.

Помимо этого, Сантос, являющийся мастером джиу-джитсу, в 2013 году стал победителем второго сезона популярного бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Пока Дана Уайт официально не анонсировал дату следующего поединка Нурмагомедова. После победного для чемпиона боя против Дастина Порье глава UFC заявил, что россиянин встретится с американцем Тони Фергюсона. Команда Хабиба заявила о желании провести поединок со звездой UFC Жоржем Сен-Рьером.