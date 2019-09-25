Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.

Причиной спешного отъезда стало решение Верховного суда Соединенного Королевства признать незаконным решение Джонсона о приостановке работы британского парламента на пять недель в преддверии выхода Великобритании из ЕС. Сам выход пока что назначен на 31 октября.

Ранее Джонсон провел по телефону экстренное совещание с членами правительства, а также с Ее Величеством королевой Елизаветой II.

Между тем британский парламент решил не подчиняться решению Джонсона. Заседание Палаты общин должно начаться 25 сентября в 11:30 (13:30 Мск).

О чем именно был разговор премьера и королевы, не сообщается. Однако есть предположение, что Джонсон мог ввести Ее Величество в заблуждение и поставил в неловкое положение, если объяснил ей причину приостановки работы парламента с теми же аргументами, которые он использовал публично. Между тем именно монарх дает согласие на такой шаг.

Публично Джонсон ранее заявлял, что приостановка работы законодателей нужна, чтобы помешать парламенту вмешиваться в Brexit. Однако Верховный суд усмотрел в таком поступке премьера попытку отстранить от влияние на выход из ЕС оппозиционные партии Великобритании.

В настоящее время лидеры оппозиции требуют отставки Джонсона с поста премьера.