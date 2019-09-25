Эксперт оценил идею снизить допустимый порог превышения скорости

Министерство внутренних дел выступает за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час. Специально для "РГ" главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил возможные нововведения.

"Предложение о снижении нештрафуемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч нужно рассматривать исключительно в комплексе мер, применяемых для снижения аварийных ситуаций на дороге, а также в применимости разных ограничений в зависимости от условий движения. То есть, снижение скоростного порога должно применено к тем условиям движения, где это целесообразно и обосновано.

Например, ограничение скорости в жилых зонах и дворовых территориях сегодня составляет 20 км/ч, в то время как водители пока могут вполне законно передвигаться на этих участках со скоростью 40 км/ч, что потенциально грозит большой опасностью.

С другой стороны, на скоростных магистралях, где сегодня официально можно передвигаться со скоростью свыше 100 км/ч, превышение на 10 км/ч или 20 км/ч уже никакой принципиальной разницы для безопасности движения иметь не будет.

Что касается активной поддержки МВД инициативы снижения нештрафуемого скоростного порога, то она тоже объяснима. Превышение скорости - одно из самых распространенных нарушений ПДД в России, на основании которого выписывается самое большое количество штрафов, а следовательно и поступлений в региональные бюджеты. Снижение нештрафуемого порога скорости неминуемо приведет к резкому увеличению финансовых поступлений, по крайней мере, на первом этапе", - отметил эксперт.