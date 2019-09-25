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25.09.2019 15:08
Рубрика: Легковые авто

Hyundai и Kia скинутся на создание рамного пикапа

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Руководитель австралийского офиса Hyundai Джон Кетт в беседе с изданием Which Car подтвердил информацию о создании пикапа. Известно, что работы уже ведутся, но дата премьеры держится в строгом секрете.

По словам Кетта, проект предусматривает создание однотонного пикапа. Дизайн согласован, но теперь важно сделать автомобиль функциональным.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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"Мы работаем над этим вопросом. И мы должны быть уверены, что когда наша модель появится на рынке, это будет настоящей кровавой баней для конкурентов", - цитирует журнал представителя Hyundai.

В основу пикапа ляжет рама лестничного типа, как у главных конкурентов будущей новинки: Toyota Hilux и Ford Ranger. Издание пишет, что разработка модели ведётся силами двух команд - Hyundai и Kia, это касается и инвестиционной составляющей проекта.

У новой модели будут версии 4х2 и 4х4, несколько вариантов кабины - данные составляющие не изменились с 2014 года, когда проект только зарождался, говорит Эндрю Туатахи, менеджер по продукции Hyundai, но появились дополнительные факторы, которые необходимо учесть. Среди таких, например, наличие и возможности производственных мощностей.

Ранее сообщалось, что пикап Hyundai-Kia может быть представлен уже в 2020 году.

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#Hyundai #Kia