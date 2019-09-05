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05.09.2019 16:53
Рубрика: Легковые авто

На те же грабли: когда появится первый пикап Hyundai

Текст: Евгений Костин

Пикап Hyundai рождается в муках, но всё-таки будет рождён. Как сообщает The Korean Car Blog, это может случиться уже в следующем году.

Фото: www.info.xcar.com.cn
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Пикап будет создан на базе следующего поколения Hyundai Tucson, и, скорее всего, модель окажется доступна только на рынке Соединённых Штатов, где будет конкурировать с Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado. Производство организуют здесь же - на заводе в Алабаме.

Вице-президент Hyundai Motor America по планированию продуктов Майкл О"Брайен заявил, что пикап будет универсальным и привлечёт внимание совершенно нового класса покупателей. Сразу вспоминается судьба пикапа Mercedes-Benz X-Class: от него отказались спустя пару лет после начала продаж.

Новый Hyundai Tucson должен встать на конвейер в первом квартале 2020 года. Что касается пикапа на базе модели, то данные разнятся: это может случиться уже следующей весной, а может - и в конце года.

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#Hyundai